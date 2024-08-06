Суд избрал меру пресечения для жены блогера «Трансформатора» после дачи взятки

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Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения для жены блогера Дмитрия Портнягина, более известного под псевдонимом «Трансформатор», Екатерины. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Жена блогера обвиняется в даче взятки в особо крупном размере. В ее отношении суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий до 29 сентября текущего года.

6 августа Telegram-канал Baza сообщил о задержании Портнягиной. Оно состоялось во время передачи 300 тыс. рублей сотруднице префектуры СВАО Москвы.

Деньги якобы предназначались для того, чтобы получить разрешение на постройку на территории элитного банного комплекса Siberia — проекта Портнягиных. Цены на посещение бани на сайте проекта начинаются от 25 тыс. рублей за четыре часа парения.

В апреле газета «Известия» сообщила, что отправленный под домашний арест блогер Дмитрий Портнягин с целью дробления бизнеса распределял средства между десятками аффилированных фирм.

Ранее в РФ задержали растоптавшего православный крест блогера.