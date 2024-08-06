Депутат назвала антисанкции причиной развития сельского хозяйства в России

Благодаря принятому 10 лет назад президентом России Владимиром Путиным решению о вводе продовольственного эмбарго отечественный агропромышленный комплекс сделал огромный шаг вперед, заявила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

По словам парламентария, сельскохозяйственная отрасль за это время вышла на новый уровень.

«У России большой потенциал, обширная территория, более 13% которой занимают земли сельскохозяйственного назначения. За последние 10 лет отечественное сельское хозяйство превратилось в передовую отрасль экономики», — констатировала депутат.

Юлия Оглоблина отметила, российские производители плодово-овощной, мясной, молочной, зерновой продукции показали свои возможности и увеличили объемы производства.

«Никто не мог представить, что, например, российское виноделие и сыроварение будут развиваться такими высокими темпами», — добавила зампред думского комитета.

Она считает, сейчас в стране выстроена эффективная система поддержки сельского хозяйства.

«Объем государственной поддержки за последнее время увеличился. Если вспомнить, в 2013 году на госпрограмму развития сельского хозяйства выделялось около 200 млрд рублей. А в прошлом было заложено около 450 млрд рублей. Благодаря этим инвестициям были открыты новые производства, новые рабочие места», — сказала Юлия Оглоблина.

Также она указала на рост экспорта российской сельхозпродукции.

«Россия стала одним из главных экспортеров продукции АПК, обеспечивающих глобальную продовольственную безопасность. Мы помогаем многим странам решать проблему голода. И уже конкурируем на глобальном рынке продовольствия с другими государствами», — заявила депутат.

Она подчеркнула, что сейчас президент ставит перед АПК новые задачи, в том числе связанные с наращиваем объемов производства.

«За последние 10 лет мы показали, на что способны, и дальше у нас появляются новые возможности для развития», — заключила Оглоблина.

Напомним, 6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго. Правительство ввело запрет на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, Евросоюза, Норвегии, Австралии и Канады. В дальнейшем в список добавили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.