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Стало известно, когда арестовали экс-главу вещевого управления Минобороны

Экс-главу вещевого управления МО Демчика арестовали по делу о взятке 2 августа

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Shutterstock

Бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика арестовали по делу о взятке в пятницу, 2 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

«Мера пресечения в отношении Демчика была избрана в минувшую пятницу», — сообщили там.

Отмечается, что апелляционная жалоба на его арест не поступала.

До этого сообщалось, что 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству СК заключил под стражу заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Ее сумма составляет 4 млн рублей.

Позднее сообщалось, что в собственности у Демчика был участок на 696 кв.м, трехкомнатная квартира площадью 83 квадрата на улице Марьинский Парк в Москве и три автомобиля: Kia Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1.

Ранее был задержан экс-замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков.

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