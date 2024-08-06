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При атаке ВСУ на Курскую область пострадали 13 человек

Врио губернатора Смирнов: при атаке ВСУ на Курскую область пострадали 13 человек

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область пострадали 13 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Два человека ранены в Глушковском районе, пять человек, в том числе трое детей, — в городе Судже», — написал он.

По его словам, позднее за медицинской помощью обратились еще трое жителей Суджи, среди них ребенок. В Большесолдатском районе пострадали двое и один в Рыльском районе. Они находятся в больницах. Кроме того, одну женщину не удалось спасти.

До этого Смирнов рассказал, что бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва государственной границы в Курской области. По словам врио губернатора, 6 августа Курская область также подверглась массированной атаке беспилотников и ракет, обстановка остается сложной.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что ВС РФ, не допустив прорыва границы в Курской области со стороны ВСУ, преподали урок украинским властям, чтобы они думали, прежде чем устраивать подобные провокации.

Ранее в Белгороде прогремела серия взрывов.

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