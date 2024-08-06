В Приморском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет Bristell NG-5 потерпел крушение в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации журналистов, на борту воздушного судна находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

В материале уточняется, что самолет должен был приземлиться на аэродроме в селе Новороссия утром 6 августа в 8:00 по местному времени (1:00 мск). Однако он так и не появился к назначенному времени.

Позже диспетчеры местной воинской части рассказали, что видели, как Bristell NG-5 упал в районе Лысой горы. Ее высота составляет 1800 метров.

«В густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на заветный аэродром оказалась непреодолимой», — говорится в публикации.

Сейчас на место ЧП направляются сотрудники экстренных служб. Никаких сведений о состоянии находившихся в самолете мужчины и женщины к текущему моменту не поступало.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.