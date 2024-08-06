Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

112: самолет с двумя людьми на борту рухнул у Лысой горы в Приморском крае

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Легкомоторный самолет Bristell NG-5 потерпел крушение в Приморском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

По информации журналистов, на борту воздушного судна находились два человека — Сергей Федоров и Алена Калагурова. Они совершали длительный полет по маршруту Иркутск — Камчатка — Сахалин — Приморский край.

В материале уточняется, что самолет должен был приземлиться на аэродроме в селе Новороссия утром 6 августа в 8:00 по местному времени (1:00 мск). Однако он так и не появился к назначенному времени.

Позже диспетчеры местной воинской части рассказали, что видели, как Bristell NG-5 упал в районе Лысой горы. Ее высота составляет 1800 метров.

«В густом тумане летчики смогли перелететь сопки в 700 и 1000 метров, но последняя преграда перед выходом на заветный аэродром оказалась непреодолимой», — говорится в публикации.

Сейчас на место ЧП направляются сотрудники экстренных служб. Никаких сведений о состоянии находившихся в самолете мужчины и женщины к текущему моменту не поступало.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами