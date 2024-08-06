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Мужчина выстрелил из винтовки в 11-летнюю девочку, перепутав ее с лисой

Французский фермер выстрелил в дочь украинских беженцев и попал под суд

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Global Look Press

Во Франции мужчина выстрелил в дочь украинских беженцев из винтовки, сообщает La Provence.

В июне 11-летняя Юлия, живущая с матерью в департаменте Буше-дю-Рон на юге страны, отправилась на прогулку по виноградникам. Там она зашла к владельцу местной фермы, с 10-летним сыном которого дружит.

Мужчина отлично знал девочку, но по какой-то причине выстрелил в нее, когда она сидела в зарослях перед его домом. Пострадавшую доставили в больницу. Впоследствии фермер заявил, что перепутал ее с лисой.

«Я вдруг почувствовала что-то в ноге, а затем очень сильную боль. Я закричала. Он извинился, спросил, все ли со мной в порядке, а потом пришла моя мама. Я не думаю, что он сделал это намеренно, хотя теперь я его немного побаиваюсь. Мне показалось немного странным, что он принял меня за лису, ведь на улице было еще немного светло и, по-моему, меня было хорошо видно», — рассказала жертва на суде.

Она до сих пор хромает, но костылями уже не пользуется.

Известно, что у мужчины не было проблем со зрением и разрешения на охоту, но зато имелась винтовка и около сотни патронов. В тот вечер, со слов обвиняемого, он выпил два бокала пива и два бокала розе и, выйдя на улицу, решил, что в зарослях прячется дикий зверь.

«Это была шальная пуля, я подумал, что она отпугнет животное», — утверждает он.

Стрелок извинился перед матерью Юлии в электронном письме и раскаялся в содеянном. Тем не менее суд приговорил фермера к восьми месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года. Он также должен будет выплатить пострадавшей компенсацию.

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