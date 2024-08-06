В российском регионе нелегального мигранта заподозрили в надругательстве над девочкой

В Челябинской области 19-летнего нелегального мигранта заподозрили в надругательстве над 13-летней девочкой. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По предварительной информации агентства, школьница общалась с молодым человеком в социальных сетях. В конце июля во время встречи иностранец попытался надругаться над ней в автомобиле, однако ничего не вышло. В начале августа он вывез девочку на территорию садового товарищества и изнасиловал ее. Отмечается, что ребенок провел с ухажером все выходные, однако их связь продолжала оставаться тайной.

Родители девочки узнали о произошедшем из переписки, обнаруженной в телефоне школьницы, и обратились в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали, он оказался незаконно пребывающим на территории России юношей из Таджикистана.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в Челябинске россиянин надругался над малолетней дочерью сожительницы.