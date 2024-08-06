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Назван один из самых пьющих регионов России

Геннадий Онищенко: Чукотка – один из самых пьющих регионов России

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Frank Roder/ Global Look Press

Продолжительность жизни россиян напрямую зависит от употребления алкоголя. На Чукотке этот показатель не превышает 66,56 года – это один из самых пьющих регионов страны. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В лидерах по продолжительности жизни врач назвал Дагестан – там в среднем люди живут до 79,87 года. На втором месте – Москва, где этот показатель составляет 79,38 года. Замыкает тройку лидеров Ингушетия со средней продолжительностью жизни в 79,2 года.

«[У Чукотки] с Дагестаном аж на 13 лет разница, а живем в одной стране… Там есть в том числе и алкоголь», — пояснил Онищенко.

В Госдуме до этого сообщили, что в России 45% всех трагических случаев связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, призвав увеличивать продолжительность жизни за счет эффективной борьбы с такими диагнозами. До 2020 года этот показатель в России должен составлять не менее 78 лет.

Ранее Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года.

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