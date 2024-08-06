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В «ГАЗЭКС» рассказали о газовиках, задержанных после взрыва в Нижнем Тагиле

«ГАЗЭКС»: задержанные 24 июня газовики проводили последнюю до взрыва проверку

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РИА Новости

Мастер и два слесаря компании «ГАЗЭКС», задержанные по делу о взрыве газа в доме в Нижнем Тагиле, проводили последнюю до трагедии проверку в пятиэтажке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», – заявила собеседница агентства.

Она также отметила, что все остальные вопросы – к следствию.

О задержании газовиков стало известно 6 августа. Их подозревают в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности: они проводили последнюю проверку оборудования в доме и проглядели неисправность.

Взрыв газа в многоквартирном пятиэтажном доме №81 на улице Сибирской произошел около полудня 1 августа 2024 года. Обрушились два подъезда, 25 квартир оказались полностью разрушены или повреждены.

Погибли 10 человек, в том числе пятеро детей, сообщили в МЧС РФ. Спасли из-под завалов 15 пострадавших, в том числе семерых несовершеннолетних. По данным министерства здравоохранения России, в настоящее время восемь человек остаются в больницах, из них трое — дети. Состояние двоих взрослых и одного ребенка оценивается как тяжелое.

Ранее в здании в Апшеронске произошел взрыв газа.

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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле
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