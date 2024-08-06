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Россиянин хотел отомстить знакомому и поджечь его кафе, но перепутал здания

В Сочи мужчина хотел поджечь кафе знакомого, но перепутал здания

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МВД России

Житель Новороссийска поджег здание кафе в Сочи, подозреваемый задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа в Лазаревском районе города. По предварительной информации, 34-летний житель края хотел отомстить знакомому, который занял у него деньги и не возвращал долг, поэтому пришел к кафе, которое, предположительно, принадлежало должнику, разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег здание. Позже выяснилось, что заведением владеет другой человек, а кафе знакомого подозреваемого осталось нетронутым.

«Предварительно, сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила свыше 3 млн рублей», — рассказали в пресс-службе полиции.

Нарушителя на время предварительного следствия заключили под стражу.

До этого в Челябинске сотрудник кофейни из мести разгромил заведение после конфликта с начальством.

Ранее россиянка разгромила чужую квартиру в поисках выпивки.

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