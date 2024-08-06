Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитанию детей и молодежи

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации на Украине к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах РФ. Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

В документе указано, что для этого нужно развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах. В том числе необходимо выделить на эти цели в 2025–2030 годах дополнительные ассигнования из федерального бюджета.

До этого Владимир Путин заявил, что участниками специальной военной операции гордится вся Россия. Также он заявил, что российские власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы, находящиеся в зоне СВО. Президент призвал не забывать, что ключевые для России вопросы в настоящее время решаются на поле боя.

Ранее Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития.