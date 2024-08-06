Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников СВО к воспитанию детей и молодежи

Путин поручил привлечь участников СВО к воспитанию детей и молодежи

close
100%
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации на Украине к воспитательной работе с детьми и молодежью во всех регионах РФ. Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

В документе указано, что для этого нужно развивать отделения организации дополнительного профобразования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» во всех регионах. В том числе необходимо выделить на эти цели в 2025–2030 годах дополнительные ассигнования из федерального бюджета.

До этого Владимир Путин заявил, что участниками специальной военной операции гордится вся Россия. Также он заявил, что российские власти должны работать постоянно и напряженно, как бойцы, находящиеся в зоне СВО. Президент призвал не забывать, что ключевые для России вопросы в настоящее время решаются на поле боя.

Ранее Мишустин определил, кто будет курировать национальные цели развития.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами