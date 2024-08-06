В Подмосковье захотели изменить правила перевода земли под дома и дачи

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предложило реформировать правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Уточняется, что власти Подмосковья предложили повысить платеж за смену вида разрешенного использования участков под дальнейшее возведение на них объектов индивидуального жилищного строительства и дач. Также предлагается установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство, чтобы исключить их дробление с перепродажей под дачи.

Изменения должны снизить привлекательность спекуляций с сельскохозяйственными землями. Основной причиной для пересмотра размера платежа стали планы властей Подмосковья по более эффективному использованию сельскохозяйственных угодий в регионе.

1 августа вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что за год в России стоимость земельных участков подскочила на 25% и обогнала цены на загородные дома. В первую очередь такая ситуация связана с «колоссальным» развитием инфраструктуры загородной территории.

Особенно активно инфраструктурное развитие наблюдается в Москве и Подмосковье, отметил эксперт. В числе прочего, создана комфортное жд-сообщение, система электропоездов успешно интегрирована в систему московского и областного транспорта.

Ранее стало известно, насколько подорожала земля в РФ за год.