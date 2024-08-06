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ВСУ попытались прорвать границу в Курской области

Смирнов: ФСБ и военные России отразили попытки прорыва границы в Курской области

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Alina Smutko/Reuters

Сотрудники пограничной службы ФСБ России и российские военные не допустили прорыва границы в Курской области утром 6 августа. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора Алексей Смирнов.

По его словам, из Суджанского и Коревского района поступают данные о «попытках прорыва Вооруженных сил Украины на территорию региона».

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил Российской Федерации не допустили прорыва границы», – написал он.

Также Смирнов предупредил, что в ближайшее время может появляться большое количество информационных вбросов. Он призвал доверять только официальным источникам информации, а также не поддаваться на действия провокаторов.

Врио губернатора попросил местное население сохранять бдительность и обо всех подозрительных гражданах и беспилотниках сообщать по номеру 112.

Telegram-канал Mash сообщил, что украинская ДРГ состояла из ста человек.

«Они были вооружены американскими винтовками М4, с собой у них также был комплект гранат и взрывчатки типа С4. Прорыва не допущено, у ВСУ есть потери», — говорится в публикации.

До этого артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки российских войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

Ранее ВСУ атаковали две электроподстанции в Запорожской области.

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