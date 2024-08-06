Трое детей ранены при обстреле города Суджа

Трое детей получили ранения в результате обстрела города Суджа Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Город попал под обстрел этой ночью. Всего пострадали пять человек.

Пострадавших доставили в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.

При обстреле также были сильно повреждены несколько жилых домов. Подомовой обход будет проведен, когда позволит обстановка, добавил Смирнов.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали село Ясные Зори. Украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на населенный пункт, поврежден дом и автомобили.

Ранее в Курской области украинский дрон атаковал микроавтобус.