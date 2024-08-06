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Пилоты экстренно посадили самолет из-за вшей на голове у пассажирки

В США самолет совершил вынужденную посадку после обнаружения вшей у пассажирки

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Depositphotos

Самолет American Airlines совершил экстренную посадку после того, как пассажиры заметили вшей, ползающих по волосам женщины, сообщает издание People.

В середине июня рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк совершил вынужденную посадку в Финиксе. По словам одного из путешественников, это произошло из-за вшей, замеченных на голове одной из пассажирок. Соседки женщины якобы увидели насекомых в ее волосах и сообщили об этом стюардессе. Затем пилоты решили изменить курс и прервать полет.

Экипаж не стал комментировать случившееся, пообещав дать более подробную информацию после посадки, однако и этого не произошло. Пассажиры покинули самолет, заселились в отель, предоставленный авиакомпанией, и через 12 часов отправились на этом же воздушном судне в Нью-Йорк.

«15 июня рейс 2201 авиакомпании, следовавший из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, был перенаправлен в Финикс в связи с медицинскими нуждами одного из клиентов», — заявили в American Airlines в ответ на журналистский запрос.

Ранее самолет совершил аварийную посадку из-за поссорившихся на борту супругов.

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