В Курской области объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявлена опасность ракетного удара. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона.

До этого Смирнов сообщал, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой дом в поселке Коренево Курской области, ранение получил местный житель.

4 августа врио Губернатора заявлял, что российские средства радиоэлектронной борьбы за день уничтожили более 40 дронов ВСУ в воздушном пространстве Курской области.

Рано утром 3 августа врио губернатора Курской области заявил, что в небе над регионом сбили шесть БПЛА. На этом фоне он обратился к местным жителям с просьбой не трогать обломки беспилотников в случае их обнаружения и призвал граждан сразу сообщать о находках в профильные службы.

Ранее в Курской области при атаке украинского дрона пострадала женщина.