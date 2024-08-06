В Киеве раздалось несколько сильных взрывов

В течение вечера в украинской столице трижды прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Первый взрыв, который был настолько мощный, что его слышали во всем Киеве, произошел около 23:00 мск. В украинских социальных сетях предположили, что это был прилет российской оперативно-тактической ракеты «Искандер».

Спустя несколько минут раздались еще два взрыва. В городе стали работать системы противовоздушной обороны (ПВО).

По имеющейся неофициальной информации, в городе-спутнике Киева Броварах произошло падение обломков ракеты.

Украинские власти пока не дали никаких комментариев по поводу случившегося.

До этого сообщалось, что в столице Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.

5 августа на территории харьковского завода «Турбоатом» разгорелся мощный пожар.

Ранее в Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе.