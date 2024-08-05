В районе Полтавы произошел взрыв

Взрыв зафиксировали в Полтавской области в центральной части Украины. Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости».

В публикации не уточнили подробности происшествия.

По данные официального ресурса для оповещения населения, в настоящее время в 12 регионах страны, в том числе в Полтавской области, ввели режим предупреждения об угрозе с воздуха. В красную зону на карте тревог попали Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская и другие области. Примерно в 23:00 к этому списку добавились еще два украинских региона. Это Ровенская и Хмельницкая области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. Речь идет об ударах по складам с боевой техникой, энергетической инфраструктуре и логистике Вооруженных сил Украины. С тех пор воздушная и ракетная тревоги объявляются регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.