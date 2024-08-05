В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Другие подробности не приводятся.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в столице Украины объявлена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.

До этого сообщалось, что на территории завода «Турбоатом» в Харькове произошел мощный пожар.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также заявлял, что российские войска ударили по аэродрому подскока для истребителей F-16 в Николаевской области.

4 августа в Сумской области Украины были повреждены объекты инфраструктуры. Украинские военные уточнили, что объекты находятся в Конотопском и Шосткинском районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.