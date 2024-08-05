В России оштрафовали Pinterest на 4 млн рублей

Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал фотохостинговый сервис Pinterest на 4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Уточняется, что речь идет о неисполнении сервисом предписания Роскомнадзора.

«Компания Pinterest Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ», — сообщили в суде.

Там добавили, что, согласно судебному решению, компании был назначен административный штраф в размере 4 млн рублей.

Pinterest является социальным интернет-сервисом, фотохостингом, который позволяет пользователям в онлайн-режиме добавлять изображения, помещать их в тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями.

31 июля мировой судья Таганского района Москвы наложил на компанию Google штраф в размере 5 млн руб. за невыполнение предписания Роскомнадзора.

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