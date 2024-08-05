Политолог назвал человекоориентированность особым приоритетом политики Путина

Встреча президента России Владимира Путина со спикерами палат Федерального собрания показала эффективность работы законодательной и исполнительной вертикали власти в очень сложных условиях. Об этом по итогам встречи заявил директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский.

По его словам, власть более чем эффективно справляется с вызовами, с которыми сегодня столкнулась страна.

«Эта встреча, ставшая определенным подведением итогов, рефлексией и определением целей, имеет очень большое значение», — подчеркнул он.

Потуремский отметил, что прямой диалог между президентом и парламентариями позволяет повысить качество законотворческого процесса.

«Мы видим изменения на качественном уровне работы законодательной власти. То есть были повышены требования к самой работе Госдумы и Совета федерации. Эти действия носят эффективный характер — то есть власть работает быстро и эффективно», — сказал эксперт.

Сверка планов и критериев эффективности, по его мнению, имеет существенное значение, поскольку вопросы решаются и обсуждаются в прямой коммуникации.

При этом политолог обратил внимание на то, что у Путина есть четкий план для построения сильной, высокоразвитой и процветающей страны. По его словам, президент является не только источником политических целей и целей для работы власти, но и носителем этой стратегии.

«Обеспечение безопасности, сохранение суверенитета и развития страны — это ключевые цели. То, чему президент уделяет внимание на протяжении всего срока и последних лет тем более — это человек. Стоит отметить, что в этих чрезвычайных условиях социальная нагрузка на государство не только не снизилась, но возросла, в том числе по теме помощи семьям мобилизованных и добровольцев», — сказал Потуремский.

Он также подчеркнул, что поддержка семей участников и ветеранов СВО чрезвычайно важна.

«Ситуация, в которой находятся сами воюющие и их семьи является очень важным маркером для всего общества, который показывает, что происходит со страной в стране и как работает власть», — заключил эксперт.