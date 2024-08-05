Украинский телеканал сообщил о взрывах в Херсоне

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал» в Telegram-канале.

«Взрывы в Херсоне», — говорится в сообщении.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, ранения получили двое мужчин. В Новой Каховке ранения получил мужчина 1962 года рождения, в Днепрянах — мужчина 1956 года рождения.

До этого Сальдо сообщал, что работу портов в Херсонской области, которые расположены на реке Днепр и Черном море, можно будет возобновить только после окончания боевых действий.

По его словам, сейчас самые большие гавани в Херсонской области контролируются украинскими войсками. Речь идет о Херсонском морском торговом порте и Херсонском речном порте.

Ранее российские военные уничтожили украинский танк на Херсонском направлении.