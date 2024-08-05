Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский телеканал сообщил о взрывах в Херсоне

«24 канал»: взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне

close
100%
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В подконтрольном ВСУ городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал» в Telegram-канале.

«Взрывы в Херсоне», — говорится в сообщении.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон, удерживают украинские войска.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, ранения получили двое мужчин. В Новой Каховке ранения получил мужчина 1962 года рождения, в Днепрянах — мужчина 1956 года рождения.

До этого Сальдо сообщал, что работу портов в Херсонской области, которые расположены на реке Днепр и Черном море, можно будет возобновить только после окончания боевых действий.

По его словам, сейчас самые большие гавани в Херсонской области контролируются украинскими войсками. Речь идет о Херсонском морском торговом порте и Херсонском речном порте.

Ранее российские военные уничтожили украинский танк на Херсонском направлении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами