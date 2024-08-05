Жители индийской деревни устроили праздник в честь вернувшейся собаки

Жители индийской деревни устроили праздник в честь собаки, которая пропала и вернулась обратно, пишет Goodnews Network.

Как пишут СМИ, вернувшуюся собаку встречала ликующая толпа. Люди сопровождали ее, пока она не добралась до пиршества, подготовленного в ее честь. Животное потерялось среди толп паломников в соседнем штате, но смогло найти путь в родную деревню, пройдя около 300 км.

«Я искал ее везде, но не мог найти», — рассказал хозяин собаки.

По словам владельца питомца, животное знает каждый житель деревни, поэтому люди расстроились, когда их пушистый друг пропал. Теперь, уверяет индиец, он будет пристальнее следить за своим любимцем, чтобы подобная ситуация не повторилась.

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