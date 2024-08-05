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У летевшего в Москву самолета в небе треснуло стекло

У летевшего из Челябинска в Москву самолета в небе треснуло стекло

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Shutterstock

У самолета российской авиакомпании прямо в небе растрескалось лобовое стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолет Boeing 737-800 следовал 4 августа из Челябинска в Москву. По данным канала, экипаж доложил о растрескивании внешнего слоя левого бокового стекла. Несмотря на ситуацию, пилоты приняли решение не возвращаться в столицу Южного Урала и проследовать до места назначения. Экипаж не подавал сигнал бедствия, и через несколько часов авиасудно благополучно приземлилось в Шереметьево.

До этого самолет, следовавший из Москвы в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Магадане из-за больного пассажира на борту. Когда самолет находился в воздухе, у 57-летнего мужчины участилось сердцебиение и появились симптомы эпилепсии. После приземления его забрали в реанимацию.

Ранее российские бортпроводники спасли младенца, у которого начались проблемы с дыханием во время полета.

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