«Все завалило черной субстанцией»: в квартире россиянки рухнул гнилой потолок

В четырехэтажном доме на улице Луначарского в Нижнем Новгороде обрушился потолок в квартире, где находилась мать с двумя детьми. Владелица квартиры Светлана рассказала «Газете.Ru», что в доме несколько лет протекает крыша, но ремонт управляющая компания «делала монтажной пеной». Гнилые балки никто не чинил, в крыше остались дыры.

«Наступила весна, и когда пошло активное таяние снега, у нас снова образовалось огромное пятно на потолке. На кухне тоже полило, там впервые вода начала капать на пол, и в комнате тоже. То есть до этого было просто пятно, а теперь это все капало с потолка. Сегодня мы сами наконец-то забрались на этот чердак с одной съемочной группой и обнаружили, что оказывается то место, где упала антенна — там был довольно большой кусок шифера пробит. Они (управляющая компания — «Газета.Ru»), видимо, сделали ремонт монтажной пеной. Оттуда текло и мы просто невооруженным глазом увидели, что было очень много дырок в нашей кровле. Я не знаю, как они делали проверки. Это прямо дырки, где просвечивает голубое небо, солнышко попадает на чердак. Там было огромное мокрое пятно в районе обрушения и несущая балка гнилая. Весь чердак завален экскрементами голубей, валяются трупы голубей. Огромный толстый слой этой дряни, которая, видимо, еще и капала к нам в дом», — объяснила Светлана.

Женщина рассказала, что в момент обрушения потолка в квартире были двое ее детей. Их спасло то, что они вышли из комнаты, чтобы принести таз. Вместе с потолком в комнату упала «непонятная черная субстанция» и сотни мокриц, отметила Светлана.

«В момент обрушения в комнате находились двое детей семи и девяти лет. Они разбирали книги. Я вышла в подъезд. Начало сильно капать, дети побежали за тазиком, и пока возвращались назад услышали страшный треск и увидели, как падает потолок. Книги, детская кровать, детский столик, игрушки — все было завалено штукатуркой, какой-то непонятной черной субстанцией, и все это пахло плесенью. Вместе с этим упало сотни мокриц, которые просто расползлись у нас по квартире. Мы довольно-таки быстро приняли меры. Соседка дала дихлофос и мы начали их морить, сгребать в совок, выбрасывать. При этом мокрицы все равно ползли и продолжали падать с крыши», — рассказала она.

По словам женщины, сейчас они с детьми вынуждены жить у родственников и не знают, когда смогут вернуться домой. Она отметила, что с ней до сих пор не связались из мэрии города, хотя она обращалась к ним в соцсетях. Светлана намерена подавать в суд на управляющую компанию.

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