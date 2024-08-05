Стало известно о мощном пожаре на предприятии в Харькове

Мощный пожар разгорелся на территории завода «Турбоатом», расположенного в Харькове. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Информации о прилетах по предприятию не было.

В ночь на 5 августа серия взрывов произошла в Харькове. В Харьковской области Украины на тот момент была объявлена воздушная тревога.

4 августа в Сумской области Украины были повреждены объекты инфраструктуры. Военные ВСУ уточнили, что объекты находятся в Конотопском и Шосткинском районах области. При этом какие именно это объекты, они не раскрыли.

28 июля в Николаеве произошел масштабный пожар.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Измаиле в Одесской области Украины произошел взрыв на нефтебазе.