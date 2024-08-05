В Гидрометцентре РФ призвали москвичей загорать

Погода в российской столице в период с 5 по 11 августа будет безопасной для загара. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает агентство «Москва».

Метеоролог рассказал, что на протяжении всей недели в городе прогнозируется переменная облачность. Тем не менее солнечные лучи все равно будут пробиваться сквозь облака.

Как сказал эксперт, загар на коже появляется от кратковременного воздействия радиации в определенном диапазоне. В связи с этим Вильфанд пришел к выводу, что именно при такой погоде он «отлично ложится».

«Ультрафиолетовый индекс около трех, и загорать можно спокойно даже в полуденные часы, загар сейчас безопасный», — подчеркнул специалист.

Также метеоролог обратил внимание, что в настоящее время температура в водоемах Москвы достигает +20°C. Однако в ближайшие несколько дней данный показатель начнет снижаться, предупредил эксперт.

Несмотря на это, Вильфанд решил воздержаться от каких-либо рекомендаций по поводу купания. По его словам, некоторые люди считают температуру воды ниже +20°C слишком холодной для купания. Но есть и те, кому в подобных условиях достаточно комфортно.

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