Сибиряк запер в квартире врача и попал под суд за лишение человека свободы

Житель Новосибирска отправится под суд за незаконное лишение человека свободы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в июле 2023 года 55-летний сибиряк вызвал своей матери врача. Когда медработник осмотрел пожилую женщину, ее сын потребовал предоставить справку о состоянии здоровья матери. Когда медик отказалась это делать, сибиряк преградил ей выход и запер квартиру изнутри.

«При попытках медработника открыть входную дверь и покинуть квартиру мужчина отталкивал последнюю от двери, при этом грубо хватая за запястье рук», — рассказали в прокуратуре.

Когда мужчина потерял бдительность, врачу удалось сбежать.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением», в ближайшее время его рассмотрит суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Тульской области мужчина напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.