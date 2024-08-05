Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура признала нежелательной еще одну организацию

Генпрокуратура признала нежелательной НПО «Фонд Конрада Аденауэра»

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации (НПО) «Фонд Конрада Аденауэра» (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.). Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Отмечается, что это германская организация имеет 111 представительств по всему миру.

По данным ГП РФ, она распространяет материалы, дискредитирующие власти России, их внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Также в Генпрокуратуре добавили, что информационная деятельность НПО нацелена на осложнение отношений между Москвой и странами Запада.

1 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех неправительственных организаций из Германии и Чехии. Речь идет о Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (Чешская Республика).

Ранее фонд «Свободная Россия» внесли в перечень запрещенных в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами