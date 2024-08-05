Генпрокуратура признала нежелательной еще одну организацию

Генпрокуратура России признала деятельность международной неправительственной организации (НПО) «Фонд Конрада Аденауэра» (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.). Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Отмечается, что это германская организация имеет 111 представительств по всему миру.

По данным ГП РФ, она распространяет материалы, дискредитирующие власти России, их внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему. Также в Генпрокуратуре добавили, что информационная деятельность НПО нацелена на осложнение отношений между Москвой и странами Запада.

1 августа сообщалось, что Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность четырех неправительственных организаций из Германии и Чехии. Речь идет о Za vaši a naši svobodu (Чешская Республика), Russland hinter gittern (ФРГ), MRR-Fund gemeinnützige UG (ФРГ) и Kulturus (Чешская Республика).

Ранее фонд «Свободная Россия» внесли в перечень запрещенных в РФ.