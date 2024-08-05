Диетологи назвали россиянам самую полезную для здоровья кашу

Овсяная крупа испокон веков считается самой полезной для здоровья, заявила диетолог Полина Журавлева. Каша из нее обладает большим количеством витаминов группы В и в разы снижает уровень холестерина в организме, объяснила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Я могу уверенно сказать, что именно овсяная каша возглавляет рейтинг самых полезных каш, — убеждена врач. — Она обладает антиоксидантными свойствами, легко усваивается, не перегружает кишечник и прекрасно утоляет чувство голода».

Второй по полезности кашей диетолог назвала гречневую, подчеркнув, что лучше всего она подходит для завтрака. В гречке много растительного белка, калия, магния, фосфора и рутина, за счет которого она укрепляет сосуды, объяснила Журавлева.

Третье место в рейтинге полезных каш врач отдала киноа, в которой много растительного белка, клетчатки, антиоксидантов и минералов.

Перловку, рисовую и манную кашу диетолог отнесла к числу менее полезных. При этом она призвала есть разные крупы, так как именно разнообразие рациона позволяет организму получать из пищи все необходимые микроэлементы.

Врачи до этого сообщали, что рисовая каша является менее полезной, чем обычный белый рис. По их словам, такая каша может привести к запорам. Кроме того, в списке оказалась манная каша, которая повышает гликемический индекс.

Гастроэнтерологи ранее рассказали, кому нельзя есть кашу на завтрак.