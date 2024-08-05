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В доме и на работе генерала Шестерова прошли обыски

В доме и на работе генерала Шестерова по делу о хищениях прошли обыски

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Андрей Стенин/РИА Новости

Правоохранительные органы провели обыски в доме и на рабочем месте заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимира Шестерова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время обыски прошли в доме у Шестерова и на рабочем месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков следователями была изъята документация.

В СК России до этого рассказали, что руководство «Патриота» обвиняют в растрате бюджетных средств. Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. В рамках дела задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также был задержан генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Отмечалось, что сумма хищений при госзакупках в парке превышает 40 млн рублей.

Ранее в Москве арестовали главу «Военторга» Владимира Павлова по делу о хищениях у министерства обороны.

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