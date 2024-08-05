В Астраханской области выявили лихорадку Западного Нила. О четырех подтвержденных случаях заражения сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя управления Роспотребнадзора по региону.

Заболевание обнаружили у жителей Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов. Сообщается, что двое заразившихся уже здоровы, а еще двое проходят лечение.

До этого в Татарстане выявили 14 заболевших лихорадкой Западного Нила.

Вирус-возбудитель лихорадки Западного Нила чаще всего обнаруживают в Центральной России и Поволжье. В тяжелой форме это заболевание может привести к развитию опасных для жизни состояний, таких как энцефалит, менингит или полиомиелит Западного Нила. Особенно подвержены риску дети и пожилые люди.

Как вирус попал в Россию, почему до сих пор не была создана вакцина от него и почему в будущем ареал обитания вируса будет расширяться, а число случаев заражения расти — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач предсказал расширение ареала лихорадки Западного Нила в России.