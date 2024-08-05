Туристам в Анапе запретили купаться в море из-за сильного шторма и залповых ливней. Об этом говорится в Telegram-канале городской мэрии.

«В Анапе введен запрет на купание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 августа на пляжах спасатели не разрешают заходить в воду из-за мощного грозового фронта и обильных осадков.

Отдыхающих призвали быть осторожными и не подвергать здоровье опасности.

13 июля стало известно, что в Анапе временно запрещено использование надувных плавательных средств и катамаранов.

До этого инспектор Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Москве Александр Кажуров рассказывал, что несчастные случаи на водоемах чаще всего происходят из-за нарушений правил и невнимательности — к примеру, когда родители не следят за своими детьми. Еще одна распространенная причина ЧП на воде – это купание в непредусмотренных для этого местах, где в случае опасности даже нет спасателей.

Ранее трех рыбаков унесло в открытое море недалеко от Магадана.