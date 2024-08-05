Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали

Участников драки в Феодосии обвинили в покушении на убийство боксера Двали

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Всем участникам массовой драки в Феодосии, в результате которой серьезную травму получил боксер Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что уголовное дело о хулиганстве переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство человека, который выполнял свой общественный долг.

В ведомстве сообщили, что следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Феодосии задержали девять человек по подозрению в избиении боксера Двали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами