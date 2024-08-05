Участников драки обвинили в покушении на убийство боксера Двали

Всем участникам массовой драки в Феодосии, в результате которой серьезную травму получил боксер Дмитрий Двали, предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что уголовное дело о хулиганстве переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство человека, который выполнял свой общественный долг.

В ведомстве сообщили, что следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.

28 июля чемпион России по боксу Дмитрий Двали возвращался в отель в Феодосии, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого сильно избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже, вероятно, не будет.

4 августа глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изменить квалификацию преступления на более тяжкую статью.

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Ранее в Феодосии задержали девять человек по подозрению в избиении боксера Двали.