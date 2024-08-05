Керчь частично обесточена из-за поломки электросети

Крымэнерго сообщило о частичном отключении света в Керчи из-за поломки на сетях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагается, что на устранение аварии уйдет три часа.

4 августа в Сакском районе Крыма без света остались более 10 тысяч человек.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах Сакского района: с. Штормовое, пгт. Мирный, с. Поповка, с. Приветное, с. Крыловка,с. Хуторок, с. Витино, с. Молочное, с. Уютное, с. Ромашкино», – говорится в сообщении врио министра топлива и энергетики полуострова Владимира Воронкина.

По его информации, на данный момент обесточено 4909 точек поставок, без электроснабжения остаются 10788 потребителей.

До этого в Джанкое и еще трех селах в Крыму отключили электричество.

Ранее в Новосибирской области 100 тыс. человек остались без света из-за упавшей опоры ЛЭП.