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Женщина нашла в комиссионном магазине 200-летний браслет стоимостью $25 тысяч

Complex: 200-летний браслет стоимостью $25 тыс. нашли в комиссионном магазине в США

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glitterandgoldfinds/TikTok

В США женщина случайно нашла в комиссионном магазине 200-летний браслет стоимостью $25 тысяч, пишет Complex.

Как рассказала Джесса Пенья, браслет был обнаружен в комиссионном магазине, который принадлежит католической церкви. Украшение было религиозной направленности и сделано из золота, а его примерный возраст составляет 200 лет.

«Этот браслет, скорее всего, относится к позднегеоргианскому или ранневикторианскому периоду, около 1835 года, изготовлен из 18-каратного золота», — прокомментировала Пенья.

По словам американки, браслет может стоить до $25 тысяч, в комиссионном его оценили в $5000. Украшение в итоге купила подруга Джессы, которая планирует отнести его на повторную оценку экспертам.

«Браслет достанется человеку с прекрасной коллекцией и человеку, который ценит антикварные вещи», — добавила Джесса.

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