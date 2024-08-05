Раскрыт самый полезный вид кофе, который помогает похудеть

Сладкие кофейно-молочные напитки с добавками достаточно популярны среди россиян, однако считают наиболее вредными вариантами кофе. Лучше всего делать выбор в пользу свежесваренного зернового кофе – такой напиток не только бодрит и повышает тонус, но и помогает сбросить лишние килограммы, выяснила Общественная Служба Новостей.

Сладкие кофейные напитки специалисты призывают расценивать как полноценные десерты – в них также много калорий и мало пользы. Зерновой кофе, причем сверенный, а не растворимый, помогает укрепить организм и обладает наиболее выраженным бодрящим эффектом. Разгообразить такой напиток рекомендуется имбирем и корицей, не злоупотребляя вредными добавками.

Помимо кофе с многочисленными добавками, вредным считается растворимый кофе, который делают из самого низкосортного сырья – такие напитки лучше употреблять как можно реже.

Эксперты советуют пить зерновой кофе с цедрой и соком апельсина или долькой апельсина вприкуску. По их словам, апельсин нейтрализует горьковатый привкус напитка и при этом сделает его полезнее. Еще один вариант – дополнять кофе лимоном. Подчеркивается, что такой вариант напитка стимулирует выработку желудочного сока, за счет чего улучшается пищеварение.

Заменить сахар в напитке можно также корицей, гвоздикой, кардамоном, имбирем и куркумой, отмечают специалисты. Такой напиток, помимо прочего, повышает иммунитет и позволяет защитит организм от простуды.

Ранее врачи назвали лекарства, которые перестают работать при приеме с кофе.