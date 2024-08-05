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Врач рассказала о самых неполезных кашах

Врач Дианова: рисовая каша может вызвать запор

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Некоторые каши являются бесполезными и могут нанести вред человеку. Об этом «Радио 1» рассказала исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Так, по ее словам, рисовая каша является менее полезной, чем обычный белый рис. Она уточнила, что такая каша может привести к запорам. Кроме того, в списке оказалась манная каша, которая повышает гликемический индекс. Неполезными являются и каши быстрого приготовления.

Врач уточнила, что в целом каши нужно есть правильно, чтобы они приносили пользу организму.

«Есть потрясающий принцип тарелки, который подходит и под каши. У женщин средняя норма готовой каши — 100-150 г, у мужчин — 200-250 г. Дальше кладем туда белок: отварное яйцо, порцию орехов или кусок сыра. И в конце добавляем фрукты и ягоды. Кашам чаще всего подходит эта клетчатка. Можно туда добавить какую-нибудь небольшую чашку кофе или чая, даже можно поставить «сладкую точку»: пастила, лаваш, сухофрукт», — уточнила Дианова.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина до этого рассказала «Газете.Ru», что каши быстрого приготовления нельзя назвать полезным завтраком. Они проходят сильную обработку и теряют свои полезные свойства, насыщают организм энергией на короткий промежуток времени.

Ранее была названа лучшая каша для избавления от похмелья.

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