Россиянин напал с топором на подростков, забросивших на территорию частного дома мяч

Во Владивостоке местный житель неадекватно повел себя с подростками на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал Vtoryak.vdk.

Инцидент произошел 4 августа у дома 33 по улице Кирова и попал на придомовые камеры наблюдения. На кадрах видно, как мужчина, который держит в руке предмет, похожий на топор, нападает с ним на несовершеннолетних, пока те уворачиваются.

«Мужчина с топором кидался на детей, но взрослые ребята обезвредили мужчину», — рассказал очевидец ЧП, отметив, что приморец находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам другого очевидца, причиной конфликта стало то, что несовершеннолетние забросили на территорию частного дома мяч и попросили взрослого его вернуть. Мужчине не понравилась эта идея и он вышел к подросткам с ржавым топором. Свидетельница инцидента утверждает, что предмет больше походил на прямоугольный кухонный нож.

Ранее в Приморском крае неизвестный ворвался с топором в магазин и ранил продавщицу.