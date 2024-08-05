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Россиянам рассказали, почему выгодно планировать отпуск на осень

Турэксперт Сапронова: россиянам выгодно планировать отпуск на осень

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TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Планирование отпуска на осень имеет свои преимущества, рассказала RuNews24.ru эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова.

Так, прежде всего такой отдых будет более выгодным из-за раннего бронирования. Кроме того, так у туристов будет время составить план и маршрут поездки, наметить интересные места для посещения и выбрать наиболее популярные развлечения. Помимо этого, в этот сезон в местах для отдыха обычно меньше путешественников, а также нет акклиматизации, добавила эксперт.

Еще один плюс — большой выбор стран и направлений. Сапронова советует присмотреться к комбинированному отдыху горы+море с предоставленным трансфером. Осенью, например, можно полететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Кубу, Марокко.

«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — Сапронова.

Тревел-блогер Наталия Ансталь до этого говорила, что лучшими зарубежными направлениями для отдыха в начале осени являются Турция, Египет и Мальдивы. В сентябре — октябре в этих странах устанавливается комфортная температура. При этом можно найти недорогие билеты и отели, отметила турэксперт.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать за границей.

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