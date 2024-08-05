Россиянам рассказали, почему выгодно планировать отпуск на осень

Планирование отпуска на осень имеет свои преимущества, рассказала RuNews24.ru эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова.

Так, прежде всего такой отдых будет более выгодным из-за раннего бронирования. Кроме того, так у туристов будет время составить план и маршрут поездки, наметить интересные места для посещения и выбрать наиболее популярные развлечения. Помимо этого, в этот сезон в местах для отдыха обычно меньше путешественников, а также нет акклиматизации, добавила эксперт.

Еще один плюс — большой выбор стран и направлений. Сапронова советует присмотреться к комбинированному отдыху горы+море с предоставленным трансфером. Осенью, например, можно полететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Кубу, Марокко.

«Если есть сомнения, а также сложности в планировании тура, помогут рекомендации проверенного турагентства. Лучше не искать на просторах интернета пусть приятные по цене, но непроверенные варианты отдыха. Тогда правильный подход к планированию отдыха сделает его максимально интересным, в рамках намеченного бюджета и без лишних разочарований», — Сапронова.

Тревел-блогер Наталия Ансталь до этого говорила, что лучшими зарубежными направлениями для отдыха в начале осени являются Турция, Египет и Мальдивы. В сентябре — октябре в этих странах устанавливается комфортная температура. При этом можно найти недорогие билеты и отели, отметила турэксперт.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать за границей.