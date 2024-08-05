Трое новосибирцев напали на женщину и разбили голову прохожему, который за нее заступился

В Новосибирске трое мужчин ударили женщину и напали на прохожего, который за нее заступился. Об этом сообщает портал Сибкрай.ru.

Группа из трех пьяных хулиганов терроризировала прохожих в центре города. По словам Дмитрия Черапкина, пострадавшего в результате нападения неизвестных, сначала злоумышленники ударили женщину. Она получила сотрясение мозга, а мужчина, вмешавшийся в происходящее, упал и разбил голову.

«Я попытался пресечь их противоправные действия, но недооценил их опасности, отвлекся на одного, второй воспользовался и удачно попал мне в челюсть, отправив меня в нокаут», — рассказал новосибирец.

Нападавшие отобрали у жертвы телефон и залили ее газом из перцового баллончика. Им же они угрожали очевидцам, которые пытались оказать Дмитрию первую помощь.

В полиции региона заявили, что от пострадавших заявлений пока не поступало. Тем не менее правоохранители возбудили по факту инцидента два уголовных дела. Личности злоумышленников устанавливаются.

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