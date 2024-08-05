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На «Пушкинскую карту» призвали зачислять деньги для покупки школьной формы

Общественник Ветров: на Пушкинскую карту россияне должны покупать школьную форму

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Пресс-служба Министерства культуры РФ

В России нужно ввести новую меру поддержки учеников из семей со сложными жизненными обстоятельствами, считает председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он предложил каждый год зачислять на «Пушкинскую карту» определенную сумму денег, которую такие учащиеся могли бы потратить на покупку школьной формы, обуви и принадлежностей для учебы.

Соответствующее обращение активист направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем письме Ветров подчеркнул, что некоторым российским семьям просто необходима помощь в подготовке детей к учебному году. Он напомнил, что в стране действует программа поддержки культурного уровня учащихся, которые могут посещать музеи, кинотеатры и другие учреждения по «Пушкинской карте». По мнению общественника, этот проект необходимо расширить. Ветров призвал зачислять деньги на «Пушкинскую карту», чтобы семьи, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, могли направить их на покупку всего необходимого для учебы детей.

В Госдуме до этого призвали создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров. Предполагается, что это позволит выделять ежегодно по 10 тыс. рублей на посещение людьми старше 60-65 лет культурных мероприятий.

Ранее Владимир Путин заявил о расширении программы «Пушкинская карта».

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