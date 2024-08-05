У российского школьника в руках взорвалась страйкбольная граната

В Твери прогулка на детской площадке для двух школьников закончилась госпитализацией: один из них вынес на улицу гранату для игры в страйкбол и не соблюдал меры безопасности по обращению с ней. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, безопасную на вид «пластиковую гранату» купил дедушка восьмилетнего тверчанина. Пиротехника попала от дедушки к отцу, а затем и к самому мальчику. Школьник вынес «игрушку» на улицу и выдернул чеку, когда рядом с ним находился его семилетний друг.

В итоге двоих несовершеннолетних госпитализировали в больницу с ожогами. Другие подробности инцидента не уточняются.

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении родителей мальчика, которому принадлежала страйкбольная граната.

До этого в Ленобласти школьник взорвал боеприпас на полигоне и повредил глаз.

Ранее житель Твери пришел в отдел полиции с гранатой и вызвал переполох.