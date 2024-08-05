Шебекино попало под обстрел ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, ранен один человек — у женщины множественные слепые осколочные ранения ноги. Бригадой скорой помощи она доставлена в больницу Белгорода.

В четырех многоквартирных домах повреждены остекление и фасады, также осколками посечены два автомобиля.

В ночь на пятого августа Гладков также сообщал, что жительница белгородского Шебекино пострадала при ударе ВСУ.

4 августа Гладков рассказал, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. Также ВСУ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывное устройство на село Борки. Из-за этого один частный дом получил повреждения — у него оказался посечен забор.

Ранее дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области.