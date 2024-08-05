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Врио начальника «Ростовского централа», где захватывали заложников, уволили

РИА: уволен врио начальника ростовского СИЗО-1, где в июне захватили заложников

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Федор Ларин/РИА Новости

ФСИН уволила временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 «Ростовский централ» Романа Заболотнева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Собеседник агентства рассказал, что служба расторгла с ним контракт. Причины не называются.

16 июня шестеро обвиняемых, которые содержались в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Они требовали машину и освобождения. В результате операции силовиков пятеро преступников были ликвидированы, а находившиеся в заложниках сотрудники — освобождены.

В июле Даниила Камнева, который участвовал в захвате заложников и выжил при операции силовиков, заключили под стражу. В августе Южный окружной военный суд приговорил Камнева к 23 годам лишения свободы.

Ранее были уволены четыре сотрудника СИЗО Ростова-на-Дону.

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