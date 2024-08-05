Авария с упавшим в озеро в Таиланде туристическим автобусом попала на видео

Туристический автобус упал в озеро на юге Таиланда и попал на видео, пишет Bangkok Post.

Утром 4 июля белый микроавтобус Toyota упал в водохранилище на территории национального парка Као Сок. На глазах у рабочих и местных жителей автобус пронесся по высокому бетонному пирсу и упал в воду.

В результате аварии пострадала только 39-летняя женщина-водитель, очевидцы инцидента помогли ей выбраться наружу. Она получила перелом левого запястья и порез на подбородке и была отправлена в больницу.

10 туристов, которые находились в салоне, за несколько минут до этого вышли из автобуса, чтобы отправиться на лодочную прогулку.

Ранее автобус с туристами перевернулся в Турции.