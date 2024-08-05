Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авария с упавшим в озеро в Таиланде туристическим автобусом попала на видео

Bangkok Post: туристический автобус упал в озеро в Таиланде, пострадал водитель

Туристический автобус упал в озеро на юге Таиланда и попал на видео, пишет Bangkok Post.

Утром 4 июля белый микроавтобус Toyota упал в водохранилище на территории национального парка Као Сок. На глазах у рабочих и местных жителей автобус пронесся по высокому бетонному пирсу и упал в воду.

В результате аварии пострадала только 39-летняя женщина-водитель, очевидцы инцидента помогли ей выбраться наружу. Она получила перелом левого запястья и порез на подбородке и была отправлена в больницу.

10 туристов, которые находились в салоне, за несколько минут до этого вышли из автобуса, чтобы отправиться на лодочную прогулку.

Ранее автобус с туристами перевернулся в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами