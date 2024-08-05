На Украине из-за повреждения железной дороги задерживается ряд поездов

Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Полтавской области Украины привело к задержке ряда пассажирских поездов. Об этом сообщается на странице компании «Укржелдорога» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении отмечается, что 4 августа на Украине пришлось изменить маршруты нескольких поездов. Из-за этого некоторые составы уже больше суток не могут «догнать» график.

«На сегодняшний день имеем четыре отклонения от графика», — говорится в публикации.

Представители компании уточнили, что речь идет о поездах Львов — Краматорск и Львов — Харьков. Эти два состава задерживаются уже более чем на пять часов. Поезд Ивано-Франковск — Харьков, в свою очередь, задерживается на 2,5 часа. Кроме того, на неназванное время опаздывает поезд Ворохта — Харьков.

До этого в «Укржелдороге» заявили, что в Полтавской области из-за взрывов получила урон железнодорожная инфраструктура. Различные повреждения зафиксировали на опорах, колее и контактной сети. Сотрудники профильных служб сразу приступили к восстановительным работам, но некоторым поездам на Харьковском направлении пришлось изменить маршруты.

Ранее в Харьковской области Украины зафиксировали повреждение железнодорожной инфраструктуры.