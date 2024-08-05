Шесть жителей Иркутской области похищали людей и вымогали у их близких деньги

Шестерых жителей Иркутской области обвиняют в вымогательствах и похищении людей, в течение года банда действовала на территории Шелеховского района. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, с 2022 по 2023 год злоумышленники, применяя насилие, вымогали у местных жителей и у их близких родственников денежные средства. Граждане, опасаясь за свои жизнь и здоровье и своих детей, выполняли незаконные требования бандитов.

Также злоумышленники избили одного из потерпевших, затолкали в свой автомобиль, вывезли в безлюдное место и били до тех пор, пока мужчина не согласился отдать им деньги.

Подозреваемых удалось задержать, возбуждено несколько уголовных дел, пятерых обвиняемых заключили под стражу. Самому младшему участнику преступной группировки, 17-летнему юноше, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

До этого сообщалось, что в Челябинске два москвича похитили человека ради выкупа в 500 тысяч рублей. Двое мужчин усадили молодого человека в автомобиль и скрылись, а затем вышли на связь с его сожительницей и потребовали у нее деньги. У сожительницы похищенного не оказалось такой суммы, и она обратилась в правоохранительные органы.

Ранее двое граждан Белоруссии похитили из отеля соотечественницу и вымогали у нее деньги.