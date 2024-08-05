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В Тюмени задержали сторонников террористической организации

В Тюмени задержали двух вербовщиков, отправивших в Сирию 19 россиян

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Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали в Тюмени двух религиозных деятелей, завербовавших и отправивших к террористам в Сирию 19 российских граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

Для поимки преступников ФСБ сотрудничала со Следственным комитетом и министерством внутренних дел.

Отмечается, что оба задержанных являются гражданами России и приверженцами международной террористической организации (МТО), название которой не указывается. Они завербовали россиян по заданию представителей террористических структур. Кроме того, мужчины переправляли денежные средства МТО, а также распространяли идеологию терроризма в интернете в ущерб безопасности российского государства.

3 августа в ФСБ сообщили, что причастному к террористической деятельности иностранцу вынесли приговор в Карелии. Суд установил его причастность к вербовке местных жителей в одну из запрещенных в России террористических организаций.

Ранее в ДНР заявили о попытках Украины вербовать детей.

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