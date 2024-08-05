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«Единая Россия» выдвинула более 36 тысяч кандидатов на выборы-2024

Владимир Якушев: 380 участников СВО примут участие в выборах от «Единой России»

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Максим Блинов/РИА Новости

Партия «Единая Россия» выдвинула более 36 тыс. кандидатов на все уровни выборов-2024, заявил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, партия уделит особое внимание кандидатам без политического опыта и участникам СВО.

«Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле», — сказал Якушев.

Он отметил, что партийные отделения уделят особое внимание сопровождению участников СВО на выборах.

Также Якушев рассказал, что 65% кандидатов являются членами партии.

«Каждый четвертый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%», — рассказал он.

Напомним, 8 сентября 2024 года в 83 регионах России пройдут выборы разных уровней, включая выборы глав субъектов РФ, региональных парламентов и органов местного самоуправления.

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